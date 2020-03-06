إيران: ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 في الـ24 ساعة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19) إلى 124 بعد وفاة 17 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل في عموم البلاد إلى 4747 حالة إصابة.

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وكانت إيران أعلنت اليوم وقف كل النشاطات والفاعليات الرياضية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

كما فرضت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الاسبوعين القادمين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.