ضبط 80 ألف عبوة بسكويت فاسد بمصنع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 80 ألف عبوة بسكويت فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "غير مرخص" بمنطقة برج العرب.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بحيازة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة برج العرب، كميات كبيرة من السلع الفاسدة.

استهدفت حملة أمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 80 ألف و640 عبوة بسكويت، و1.5 طن "رول تغليف" منتج نهائي ومستلزمات إنتاج مغشوشة ومقلدة للعلامات التجارية، تمهيدًا لطرحها للبيع في الأسواق.

تحرر محضر بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.