منها السماح بالعمل من المنزل.. فودافون تنفذ إجراءت وقائية ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء حجاج:

قال أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن الشركة تتابع حاليا تطورات ڤيروس الكورونا مع القيام ببعض الإجراءات الاحترازية الوقائية أهمها وقف السفر للأماكن التي بها إصابات معلنة.

وقررت الشركة عدم المشاركة في أي مؤتمرات أو اجتماعات في الاماكن التي بها إصابات معلنة، بحسب ما قاله عصام لمصراوي.

وقال عصام، إن الشركة تضع سلامة موظفيها كأولوية ولا تهاون فيها، مع انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت الشركة حملات توعية بين الموظفين عن كيفية الوقاية من الڤيروس مع تشجيع الموظفين على العمل من المنزل حال إصابتهم بأي من أعراض البرد او الانفلونزا كإجراء وقائي.

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كما طلبت الشركة من موظفيها ارتداء الكمامات للموظفين المتواجدين في منافذ البيع المطارات والأماكن السياحية (نظرا لوجود مسافرين من جنسيات متعددة).

كما تتابع ڤودافون بصفة دورية مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والتنسيق إذا تطلب الأمر.

وأضاف "نتوقع الغاء المؤتمرات في الفترة المقبلة بسبب بواعث قلق بشأن مخاطر السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا".

وبحسب عصام فإن فريق عمل متخصص في العمل على استمرارية تقديم الخدمات للعملاء وإدارة الشبكة في حالات الأزمات أو الطوارئ وهناك خطط موضوعة لذلك يتم تعديلها وتغييرها لتواكب الحدث وحجمه وتأثيره.

وأوضح أن فريق عمل "إدارة الأزمات والطوارئ" يجتمع بصفة دورية لمناقشة المستجدات واطلاع إدارة الشركة بالموقف والإجراءات المقترحة.