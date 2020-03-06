تفجير انتحاري أمام السفارة الأمريكية في تونس وإصابة 5 أشخاص

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن شخصًا يمتطي دراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفًا دورية أمنية في الطريق المحازي للسفارة الأمريكية في العاصمة

تونس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من قوات الأمن.

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نقلت إذاعة "شمس إف إم" عن شهود عيان أنهم

سمعوا صوت انفجار قوي قرب المكان.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشخص المنتحر كان يمتطي دراجة نارية، وأقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفًا دورية أمنية في الطريق المحازي للسفارة الأمريكية فى ضواحي العاصمة تونس.