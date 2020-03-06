ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في تايلاند إلى 48 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تايلاند إلى 48 حالة، وذلك بعد تسجيل حالة إصابة مؤكدة جديدة اليوم الجمعة. وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن المصاب الجديد، هو مواطن بريطاني، بيلغ من العمر 43 عامًا، كان قد سافر من لندن في 28 فبراير الماضي ومر بهونج كونج قبل أن يصل إلى بانكوك.

وأشارت الشبكة إلى أن المصاب دخل المستشفى يوم 29 فبراير الماضي وظهرت عليه أعراض الحمى وبعد ثبوت إصابته بالفيروس تم نقله إلى معهد تايلاند المركزي للصدر. المصاب الجديد، هو مواطن بريطاني، بيلغ من العمر 43 عامًا، كان قد سافر من لندن في 28 فبراير الماضي ومر بهونج كونج قبل أن يصل إلى بانكوك.وأشارت الشبكة إلى أن المصاب دخل المستشفى يوم 29 فبراير الماضي وظهرت عليه أعراض الحمى وبعد ثبوت إصابته بالفيروس تم نقله إلى معهد تايلاند المركزي للصدر.

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