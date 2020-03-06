الفاتيكان يسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

قال الفاتيكان، اليوم الجمعة، إنه تم التأكد من إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بفيروس كورونا.

قال المتحدث باسمه، ماتيو بروني، إن الحالة اكتشفت الخميس، كما تم تعليق خدمات الكشف الطبي في

العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.

وأضاف أن خدمات الطوارئ ستستمر، مشيرًا إلى أن الفاتيكان أخطر السلطات الصحية الإيطالية بحالة الإصابة هذه.