إصابة نائب فرنسي بفيروس كورونا

أفادت شبكة سكاى نيوز عربية، اليوم الجمعة، بإصابة نائب فرنسي شارك قبل أيام بجلسة لمساءلة الحكومة بفيروس كورونا.
ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى ست حالات، حسب ما أعلنته وزارةالصحة الخميس.
كما ارتفع عدد المصابين إلى 377 بعد تسجيل 92 إصابة جديدة. وبات الوباء منتشرا في جميع المناطق الكبرى.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية الخميس ارتفاعحصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ستة، كما سجلت 92 إصابة جديدة.
في المجمل، أُعلن عن 377 إصابة منذ نهاية يناير، وبات المرض منتشرًا في جميع المناطق الكبرى. وعدد الحالات الإضافية المسجّلة بين الأربعاء والخميس هو الأكبر خلال يوم واحد منذ بداية الأزمة.
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