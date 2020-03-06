الهجرة تنفى صدور قرار يحظر على المصريين دخول الإمارات

أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدم صحة ما تردد حول صدور قرار يحظر دخول المواطنين المصريين إلى دولة الإمارات، كما شددت الوزارة على قوة العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين.
جاء ذلك ردًا من وزارة الهجرة اليوم الجمعة على ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرارات احترازية بدولة الإمارات العربية الشقيقة لمواجهة انتشار وباء فيروسكورونا.
وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين في الخارج تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله، والالتزام بما تصدره الجهات في مصر وفي دول الإقامة، وما تذيعه منظمة الصحة العالمية من تقارير.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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