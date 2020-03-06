الكاميرون تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الكاميرون، الواقعة في وسط أفريقيا، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.
قالت وزارة الصحة الكاميرونية إن المصاب هو مواطن فرنسي، يبلغ من العمر 58 عامًا،وصل إلى العاصمة ياوندي في الـ24 من فبراير الماضي.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل أخرى عن حالة المصاب الصحية.
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