ننشر تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحراة المتوقعة غدًا السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى، أما على الوجه البحرى فيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية فالطقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا مع شبورة صباحًا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فمعتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة كثيفة صباحًا والرياح معتدلة، وبالنسبة لجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا، شبورة كثيفة صباحًا، والرياح معتدلة، أما عن جنوب

الصعيد سيكون مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية في كليهما.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على المحافظات والمدن:



الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 12 22

بلطيم 12 21

مطروح 11 21

السلوم 09 23

سيوة 09 23

بورسعيد 12 20

دمياط 13 21

الزقازيق 11 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 22

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 12 23

نخل 06 23

نويبع 15 23

طابا 11 20

كاترين 03 18

الطور 14 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 16 23

الفيوم 12 22

بنى سويف 12 22

المنيا 10 23

أسيوط 09 24

سوهاج 11 24

قنا 11 25

الأقصر 11 27

أسوان 14 27

أبوسمبل 12 27

الوادى الجديد 14 25

شلاتين 18 26

أبو رماد 17 25

حلايب 20 24

رأس حدربة 18 23

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 34

المدينة 14 29

الرياض 13 30

المنامة 19 26

أبوظبى 18 28

الدوحة 17 25

الكويت 14 28

دمشق 06 19

بيروت 12 18

عمان 05 14

القدس 06 14

غزة 11 19

بغداد 12 24

مسقط 19 26

صنعاء 09 26

الخرطوم 22 39

طرابلس 10 19

تونس 09 21

الجزائر 08 14

الرباط 07 18

نواكشوط 21 35

أنقرة 03 17

اسطنبول 10 18

اسلام اباد 10 16

نيودلهى 13 22

جاكرتا 24 31

بكين 01 12

كوالالمبور 25 33

طوكيو 06 11

أثينا 12 18

روما 05 15

باريس 06 11

مدريد 03 16

برلين 01 07

لندن 05 11

مونتريال 06- 01-

موسكو 06 09

نيويورك 01 08

واشنطن 01 11