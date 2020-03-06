كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الكويتي: شفاء أول مصاب بفيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم، عن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد، مؤكدا أن التحاليل أثبتت خلو المريض، وهو كويتي يبلغ من العمر 34 عاما، من الفيروس.

وأوضح "الصباح"، أنه سيتم استكمال الفحوص العادية اللازمة له قبل خروجه يوم الجمعة من المستشفى.

هذا وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58.

وقالت وكيلة الصحة العامة، بثينة المضف، في مؤتمر صحفي إن "الحالتين الجديدتين قادمتين من إيران وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي".