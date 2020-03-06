كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق نار بتجمع سياسي في كابول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع إطلاق نار في تجمع سياسي في غرب كابول، اليوم الجمعة، في ما يبدو أنه أول هجوم على العاصمة منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع حركة طالبان المتمردة يقضي بانسحاب قواتها، حسبما ذكر مسؤول أمني أفغاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: "وصلت القوات الخاصة الأفغانية وقوات الشرطة إلى الموقع".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم على مراسم في ذكرى عبد العلي مزاري، القيادي من اثنية الهزارة، ذات الغالبية الشيعية.