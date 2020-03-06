كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الموريتاني: أعددنا خارطة طريق للتحديات المشتركة لدول الساحل الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بلاده في ظل رئاستها الدورية لمجموعة الخمس في الساحل الأفريقي، أعدت خارطة طريق خاصة بالتحديات المشتركة للمجموعة، وتم عرضها على القمة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم التأسيس على الرؤية الموريتانية في هذا الصدد.

وأضاف "الغزواني"، اليوم الجمعة، أن هناك مشتركات وتحديات جمة تعانيها دول الساحل في ظل وضعية أمنية سيئة جدا خصوصا في منطقة الوسط وهو أمر يثير القلق، مشددا على أن صعوبة الوضع لا يعني استحالة العلاج في ظل إستراتيجية للأمن والتنمية.

وبخصوص مواجهة فيروس (كورونا)، أكد الرئيس غزواني إن هناك إستراتيجية لمواجهة (كورونا) تتألف من شقين أولهما طريقة التعامل مع القادمين من الدول التي ينتشر فيها الفيروس، والشق الثاني خاص بمتابعة السلطات الصحية الموريتانية لتوصيات منظمة الصحة العالمية في طريقة التعامل مع جميع الوافدين لإخضاعهم لإجراءات الرقابة وللتدابير المطلوبة عالميا في المطارات والموانئ والمداخل النهرية وغيرها، بغض النظر عن بلد القدوم.