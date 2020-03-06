كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة 6 من موظفي البنك المركزي في إيران بعد إصابتهم بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، اليوم الجمعة، عن وفاة 6 من موظفي البنك جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال في تديونة نشرها بصفحته على "إنستغرام": "وفقا للمعلومات التي وردت حتى الآن، توفي 6 من زملائي الأعزاء في النظام المصرفي بفيروس كورونا أثناء خدمتهم للناس".

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وأضاف عبد الناصر همتي "بمناسبة وفاة هؤلاء الجنود، أتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم الأعزاء والمديرين والزملاء على خدمة الناس في فروع بنوك البلاد".

وتابع: "على الرغم من مخاطر العمل في فروع البنك، فإننا نشهد على الجهود التي يبذلها زملاؤنا في النظام المصرفي لخدمة الناس، وخاصة في فروع البنك".

وكانت الحكومة الإيرانية قلصت ساعات الدوام بمقدار النصف في البنوك والدوائر الحكومية الأسبوع الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وخلال اجتماعها الخميس ألغت القرار بإعادة الدوام الرسمي كما في السابق وأوصت بمنح إجازات بالتناوب للموظفين.