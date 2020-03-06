كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، عن إصابة نائب في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا، بالإضافة لموظف في الجمعية الوطنية.

وبحسب وسائل إعلام محلية قال رئيس الجمعية الوطنية في بيان رسمي، إن الفحوصات الطبية أظهرت أن نائبا في البرلمان عن حزب "الجمهوريون" يحمل فيروس كورونا، بالإضافة لموظف يعمل داخل الجمعية الوطنية فيما زال موظف آخر يخضع للفحوصات للاشتباه بحمله للفيروس، وقال البيان، إن حالة النائب الصحية بخطر.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 423 حالة إصابة بفيروس كورونا وعن تسجيل 7 وفيات.