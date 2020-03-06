كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استقالته.. قيادي سابق بحركة النهضة التونسية يكشف أسباب قراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن القيادي السابق بـ"حركة النهضة" بتونس، عبد الحميد الجلاصي، اليوم الجمعة، عن الأسباب التي دفعته لاستقالته، مشيرا إلى تحكم رئيسها راشد الغنوشي والمجموعة المقربة منه بقرارات الحركة، على حساب قادتها التاريخيين.

وذكر الجلاصي، أن "حركة النهضة" لم تعد ملتزمة بمبادئها، وبأنها تجر البلاد لمعركة لا يمكن لأحد تحمّل عواقبها، وذلك في حديث لوسائل إعلام تونسية.

ولفت الجلاصي، إلى أن تجاوزات كثيرة سجلت في الحركة، التي فشلت بشكل كبير في التعامل مع القضايا البارزة التي تهم الداخل التونسي.

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وبيّن القيادي المستقيل بأن المسار الديمقراطي في "النهضة" غائب تماما، وأن عقلية "الجماعة" القديمة لا تزال تحكم الحركة رغم تحولها من جماعة إلى حزب.

وأشار الجلاصي، إلى "فجوة كبيرة" خلفتها الانتخابات الأخيرة بين "النهضة" والقاعدة الجماهيرية في البلاد، واصفا "المشهد الحزبي" بأنه "بائس" في ظل تهميش المؤسسات وسوء إدارة الموارد المالية والبشرية، وتحكم الغنوشي بقرارات الحركة.

والجدير بالذكر أن الجلاصي يعد أحد أبرز قادة "النهضة" منذ 40 عاما، كما أنه تخلى عن منصب نائب الرئيس في الحركة سنة 2015، واشتهر مؤخرا بتوجيه انتقادات لاذعة لآليات تسيير الحركة.