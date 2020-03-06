عاجل..تفجير إرهابي قرب السفارة الأمريكية بتونس

ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، أن تفجيرا إرهابيا وقع قبل قليل قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة تونس. وذكرت إذاعة موزاييك أن شخصا “إرهابيا” يمتطي دراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة. ومن المرجح وفق الأخبار الأولية أنه لا وجود لضحايا بإستثناء الإرهابي الذي فجر نفسه. في حين أكد شهود عيان لموزاييك أنهم سمعوا صوت إنفجار قوي قرب المكان.

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