وفاة السفير الإيراني السابق في سوريا بسبب كورونا

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني وفاة حسين شيخ الإسلام، السفير السابق في دمشق، والمستشار السابق لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إثر إصابته بفيروس كورونا

وأكدت وكالة “إرنا”، مساء أمس، الخميس، أن شيخ الإسلام (67 عاما) توفي في مستشفى “مسيح دانشوري” بالعاصمة طهران، الذي نقل إليه للعلاج من المرض.

وأفادت الوكالة بأن حسين شيخ الإسلام، أحد السياسيين البارزين في إيران، كما لعب دورا مهما خلال اقتحام السفارة الأمريكية بطهران، سنة 1979.

وتأتي وفاة شيخ الإسلام بعد وفاة محمد مير محمدي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، إثر تدهور وضعه الصحي جراء كورونا، بالإضافة إلى وفاة النائب محمد علي رمضاني، السبت الماضي.

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وفي السياق نفسه، أعلنت السلطات الإيرانية، أمس الخميس، تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس لنهاية العام الفارسي الجاري، بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن “سرعة انتشار فيروس كورونا عالية”، داعيا المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وأضاف أن “السلطات ستتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس كورونا”، داعيا المواطنين إلى عدم استغلال عطلة المدارس والقيام بالسفر بين المدن