جوزيف كيدي أبرز غيابات الجيش في “ديربي” الرباط

سعد فاروق – صحافي متدرب

يستقبل فريق الجيش الملكي، يوم غد السبت، في مباراة ديربي العاصمة فريق الفتح الرباطي على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من منافسات البطولة الاحترافية على الساعة الرابعة عصرا.

وتعرف هذه المقابلة غيابات وازنة من جانب الجيش ستضع عبد الرحيم طاليب أمام محك حقيقي، خصوصا بعد تعادلين متتالين ضيع من خلالهما فرصة إقتناص الصدارة ولو مؤقتا.

وسيفتقد طاليب خلال مباراة الفتح خدمات كل من عمر الجراري بسبب تلقيه بطاقة حمراء ضد سريع واد زم، وحمزة مجاهد وجوزيف كيدي هداف الفريق لتلقيهما لأربع بطاقات صفراء، إضافة إلى المهاجم السابق لأولمبيك أسفي حمزة الكودالي، الذي يغيب كذلك عن ديربي الرباط بسبب إصابة كان قد تعرض لها سابقا في إحدى الحصص التدريبية .

يشار إلى أن “الزعيم” يحتل الصف الرابع برصيد 30 نقطة، متبوعا مباشرة بفريق الفتح الرياضي في الصف الخامس بـ 29 نقطة، علما أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العساكر بـ 4 أهداف مقابل هدفين.