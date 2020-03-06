في اليوم العالمي للمرأة..أمنستي تدعو الحكومة إلى حماية الحقوق الجنسية والإنجابية للمغربيات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)؛ دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الحكومة المغربية إلى حماية الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء، إضافة إلى تعديل جميع المواد التمييزية، المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت أمنيستي الحكومة المغربية، في بيان لها، اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان وقف التمييز، والعنف ضد المرأة، سواء في القانون، أو الممارسة، من خلال التصدي “لظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وكذلك توفير الحماية لضحايا الاغتصاب، والكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج..”.

وأوضحت منظمة العفو الدولية المغرب أنها تخلد اليوم العالمي للنساء، إلى جانب الحركة الحقوقية بالمغرب، لهذه السنة، ببرنامج متكامل من الأنشطة الفنية، والثقافية، والتربوية في مجال حقوق الإنسان، ويشمل هذا البرنامج تقديم مسرحية مفتوحة للجمهور العام بعنوان “حادة”، وذلك، اليوم الجمعة.

يشار إلى أن المنظمة منظمة العفو الدولية المغرب كانت قد وجهت إلى الحكومة عريضة بمطالبها المذكورة، عام 2014، موقعة من آلاف المواطنات، والمواطنين.