الإدعاء على رئيس بلدية طبرجا وآخرين بجرم اختلاس أموال عامة

ادعى النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​ على رئيس بلدية ​طبرجا​ - ​كفرياسين​ ونائبه وأمين الصندوق بجرم ​اختلاس​ أموال عامة والتزوير واستعمال المزور سندا للمواد 454 و 456 و 459 و 363 ، وأحال الملف الى قاضي التحقيق الاول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​، بعد أخذ الإذن بالملاحقة. إضغط للمزيد

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