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زيارة مفاجئة لوزير الصحة إلى عكار حيث اطلع على تدابير معبر العريضة

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قام ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بزيارة صباحية مفاجئة الى محافظة عكار حيث زار بداية مركز التلقيح الحدودي التابع للوزارة عند نقطة ​العريضة الحدودية​، مطلعا على التدابير المتخذة لجهة الفحوص الاحترازية للوافدين الى ​لبنان​ المتعلقة ب​فيروس كورونا​، واستمع الى الطبيب المناوب والممرضين عن سير العمل والاحتياجات.

وتوجه بعد ذلك الى ​مستشفى​ الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا حيث كان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين وعدد من اعضاء مجلس الادارة والاطباء والكادر التمريضي. وكانت جولة في ارجاء المستشفى مطلعا على واقعه واحتياجاته.

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