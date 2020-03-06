أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدنب بأن منخفضا جوّيا يسطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى صباح يوم السبت حيث يتحوّل الى مستقّر.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم إجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة قبل الظهر تشتد اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح لحدود ال ٥٠ كلم/س وتتساقط الثلوج فتلامس ليلا 1700 متر وما فوق.
السبت: غائم جزئيًا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكّل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحوّل خلال النهار الى قليل الغيوم.
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.
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