مصرف لبنان: للتقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية

طلب ​مصرف لبنان​ في تعميم لمؤسسات الصرافة بشان تنظيم المهنة، التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل ​الليرة اللبنانية​ لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع ​المصارف​. كما طلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.

طلب المصرف عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.