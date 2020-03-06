هاشم: ليت الغيارى على اصحاب المصارف وسمعتهم كانوا بذات الحرص على أموال الناس

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "ليت الغيارى على اصحاب ​المصارف​ وسمعتهم كانوا بذات الحرص على أموال الناس وكرامتهم التي تهان وتذل على أبواب المصارف، فعلا لقد تبدل الزمن والخوف على ودائع المساكين اصبح حقيقا بعد ان وصل التعاطي الى حد العهر في التباكي والاساليب الملتوية في التعاطي مع ​الأزمة​ الراهنة".

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