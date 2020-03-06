وزني التقى وفدا من البنك الدولي

التقى ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بوفد من ​البنك الدولي​ ضمّ كل من مدير الماكرو- ​اقتصاد​ والتجارة والاستثمار، Marcello Estevao ، ومدير دائرة المشرق ساروج كومار جاه. تمحور الاجتماع حول الدّعم الّتقني الذي يمكن لمجموعة البنك الدولي أن تقدّمه للحكومة اللبنانية في إدارة ​الأزمة​ وبرنامج شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الفقيرة.

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