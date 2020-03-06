شريفة: ما حصل يعبر عن واقع مفاده انه ممنوع التعرض للامبراطورية المالية

اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة خلال خطبة صلاة الجمعة في ​مسجد الصفا​ في ​بيروت​ ان "القرار الذي أصدره المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ بحق ​المصارف​ المخالفة وردات الفعل الممنهجة من قبل البعض وكانها حفلة زجالين تعبر عن واقع مفادهه أنه ممنوع التعرض للامبراطورية المالية التي اخذت بلدنا الى ما نحن فيه نتيجة سياسات مالية انتهجها هؤلاء منذ سنين طويلة دون حسيب او رقيب".

ورأى انه "ليست ​الأملاك البحرية​ بمعزل عما يحصل ولا الكسارات التي شوهت الطبيعة ولا ​المطامر​ والمذابل المناطقية التي لوثت اجواء البلاد وكذلك لم نسمع من هذا البعض اعتراضا على ​بواخر الكهرباء​ ولا على التلزيمات بالتراضي وكل ذلك يضاف الى غيره من الامتيازات الطائفية التي بدأنا نراها وهي على حساب المواطن ولقمة عيشه، حيث ان جوقة الزجالين لم تر اذلال الناس على أبواب المصارف وهذا المشهد أن دل على شيء يخبرنا أن وراء الاكمة ما وراءه".

واذ دعا المفتي شريفة المواطنين الى الالتزام بالارشادات الصحية لمجابهة فيروس ​الكورونا​، قال: "في بلدنا بات الكورونا اللاخلاقي سياسيا واقتصاديا منتشرا خاصة في عقول أهل الجشع والاستغلال الذين هم هم ما زالوا يلعبون بمصير الوطن والمواطن وهؤلاء يجب وضع الحد اللازم لهم لان انقاذ البلد يبدأ بمحاسبتهم وجرهم الى المحاكم كما فعل القاضي ابراهيم بالامس".

