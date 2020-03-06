أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن ​سيارة​ اصطدمت ب​الجزيرة​ الوسطية على كورنيش ​بيار الجميل​ باتجاه ​جسر الفيات​ والأضرار مادية و​حركة المرور​ كثيفة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطية على كورنيش بيار الجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.