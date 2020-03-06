نقيب المحامين بطرابلس:نأمل ان يقر مشروع التشكيلات القضائية

علق نقيب المحامين في ​طرابلس​ و​الشمال​ ​محمد المراد​ على مشروع ​التشكيلات القضائية​ الذي أقره ​مجلس القضاء الأعلى​ بالإجماع مساء أمس قائلا: "منذ الزيارة الاولى ل​نقابة المحامين​ في طرابلس الى ​مجلس القضاء الاعلى​، وبعد عرض الواقع المأزوم لسير عمل القضاء في الشمال بسبب الزيادة المرتفعة للانتدابات، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع العدالة، وعدنا رئيس المجلس ​سهيل عبود​ بأنه سيصار الى اعتماد معايير وقواعد في التشكيلات القضائية وان الشمال سينصف".

ولفت إلى انه "وبعد شهرين من الاجتماعات واللقاءات والمناقشات، والتي إستمرت حتى في أيام السبت والآحاد، أنجز مجلس القضاء الاعلى تشكيلاته القضائية، وقد كنت أقصد ​بيروت​ على مدى الشهرين، بشكل اسبوعي لهذه الغاية، لانني أعيش هاجس هذه المسألة واشعر بمسؤولية حيال ذلك". وقال: "نأمل اليوم ان يقر مشروع التشكيلات القضائية الذي وقعه مجلس القضاء الاعلى بالإجماع بأسرع وقت ممكن، لما فيه خير العدالة وحقوق الناس و​لبنان​".