جميل السيد: سقط القضاء في قدَر السياسة​​​​​​​

لفت النائب جميل السيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "المدعي ​العام المالي​ قرر تجميد أصول ​المصارف​ ومدعي عام التمييز ألغى قرار التجميد، وليس سرّاً أن المرجع السياسي للأول هو رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وأن المرجع للثاني هو رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ ووأنّ القرارات الهامة يختلط فيها القضائي بالسياسي بالمالي"، سائلا " لماذا هذه البهدلة العلنية؟ سقط ​القضاء​ في قدَر ال​سياسة​".

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