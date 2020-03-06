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قيادة الجيش تنفي إصابة عدد من العسكريين بفيروس كورونا

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نفت ​قيادة الجيش​ ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية حول إصابة عدد من العسكريين ب​فيروس كورونا​، مؤكدة ان "لا إصابات في صفوف العسكريين، علماً أنها تتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية".

كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أية معلومة تتعلق ب​المؤسسة العسكرية​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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