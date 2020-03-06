قيادة الجيش تنفي إصابة عدد من العسكريين بفيروس كورونا

نفت ​قيادة الجيش​ ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية حول إصابة عدد من العسكريين ب​فيروس كورونا​، مؤكدة ان "لا إصابات في صفوف العسكريين، علماً أنها تتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية".

كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أية معلومة تتعلق ب​المؤسسة العسكرية​.