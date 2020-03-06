قيادة الجيش تنفي إصابة عدد من العسكريين بفيروس كورونا

نفت قيادة الجيش ما تداوله بعض المواقع الإلكترونية حول إصابة عدد من العسكريين بفيروس كورونا، مؤكدة ان "لا إصابات في صفوف العسكريين، علماً أنها تتخذ الإجراءات الوقائية الضرورية".
كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة عند نقل أية معلومة تتعلق بالمؤسسة العسكرية.
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