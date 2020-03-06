3 تعاميم لمحافظ البقاع عن التوعية على الفيروس وكيفية العزل

وجه محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تعميما حمل الرقم 1/ب/2020 تاريخ 5/5/2020 يتعلق بدور البلديات في نشر التوعية على فيروس كورونا موجها الى قائمقاميتي قضاء البقاع الغربي وقضاء راشيا وبلديات واتحادات بلديات قضاء زحلة، جاء فيه:

ضمن إطار الدور الطليعي الذي تضطلع به البلديات في مجالي الصحة والسلامة العامة سندا لأحكام المرسوم الاشتراعي الرقم 77/118 (قانون البلديات)، وبناء على التعميم الصادر عن جانب مجلس الوزراء تاريخ 2020/2/28 وبنتيجة الاجتماع الذي حصل بتاريخ 2020/3/3 في مركز المحافظة في حضور لجنة ادارة مخاطر الكوارث في محافظة البقاع ووحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء تم الاتفاق مع بلديات محافظة البقاع على وضع خطة استعداد لمحافظة البقاع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتناولت الأمور التالية:

1 - نشر الوعي حول الحد من انتشار الفيروس ومكافحته:



1 - إجراء حلقات توعية بالتنسيق مع محافظة البقاع و الصليب الأحمر اللبناني وجمعية يونيسف وتتناول المواضيع التالية:

- كيفية انتقال الفيروس.

- فترة الحضانة

- العوارض الاساسية

- الطريقة الفعالة لغسل اليدين.

- الإجراءات عد ظهور احد العوارض الاساسية

- توزيع منشورات خاصة بمكافحة فيروس كورونا على المواطنين.

- اعتماد الواتساب کوسيلة لنشر بيانات صورية حول السلامة العامة

(غسل اليدين - التصرف السليم للسعال والتعقيم واستخدام القناع الطبي).

- وضع المنشورات التوعوية والمعلومات عبر الصفحات الالكترونية للبلديات والفايسبوك وغيرها.

2 - العزل الذاتي:

التقيد بمضمون التعميم الرقم 2/ب /2020 الصادر بتاريخ 2020/3/5 والمتعلق بالعزل المنزلي.

-التعاون في ما بين الادارات كافة لتامين الحجر الصحي للاشخاص الذين تقرر وضعهم في الحجر الصحي الذاتي من قبل وزارة الصحة.

في حال عدم الامتثال للحجر الصحي الذاتي يتم التعاون بين البلدية وقوى الامن الداخلي وطبيب القضاء لابلاغ الشخص المعني بوجوب التزام الحجر الصحي.

وفي حال التخلف عن ذلك يصار الى التنسيق بين وحدة ادارة مخاطر الكوارث و قوى الامن الداخلي لاتخاذ التدابير مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية الاشخاص.

3 - إعداد تقارير يومية بواقع الحال من قبل الجهات المعنية (البلديات) وذلك بهدف تسليط الضوء على حالات الحجر الصحي الذاتي ترسل الى المحافظة التي بدورها ترسل التقارير الى وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء والى مندوب وزارة الصحة العامة في لجنة ادارة مخاطر الكوارث في البقاع.

تعميم رقم 2

كما أصدر تعميما حمل الرقم 2/ب/2020 تاريخ 5/5/2020 الى قائمقاميتي قضاء البقاع الغربي وقضاء راشيا بلديات قضاء زحلة يتعلق بشأن العزل المنزلي، جاء فيه:

"حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا من انتشار فيروس كورونا المستجد و استنادا الى التعاميم الصادرة عن جانب مجلس الوزراء ووزارة الصحة العامة، يطلب من البلديات التقيد بالتعليمات التالية:

1 - في حال العودة من احد الأماكن الموبوءة بفيروس كورونا من دون عوارض



1-1 الانتقال الى المنزل:

منذ لحظة الوصول الى مطار بيروت الدولي:

- استعمال الكمامة من لحظة الخروج من الطائرة

- عدم الاختلاط او التقبيل او السلام على الأهل والمستقلين.

- الصعود الى سيارة خاصة

- يقود الشخص نفسه السيارة أو أحد القادمين معه على نفس الطيارة

- ترك نوافذ السيارة مفتوحة

- التوجه مباشرة إلى مكان العزل.

2-1 العزل في المنزل:

- البقاء في المنزل لمدة 14 يوما وعدم الذهاب الى العمل او المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى او المناسبات الاجتماعية. يجب البقاء في غرفة جيدة التهوئة مع نافذة يمكن أن تكون مفتوحة، منفصلة عن الآخرين في المنزل.

-الطلب من الاصدقاء او افراد الأسرة، شراء الطعام او الدواء وتوصيل المواد عند باب المنزل او الغرفة.

- غسل اليدين باستخدام الصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل.

- عدم ادخال الزوار.

- استعمال حمام او مرحاض منفصل.

- وضع النفايات في كيس من القمامة البلاستيكية ثم ربطها في كيس أخر .

-عدم مشاركة الأكواب او ادوات الاكل او المناشف او اغطية السرير.

-النوم في سرير منفصل.



عند ظهور احد العوارض المذكورة خلال فترة لا تتعدى ال 14 يوما من تاريخ الوصول الى لبنان، يطلب ما يلي:

مباشرة تطبيق اجراءات مكافحة العدوى لحماية المحيط:

- ارتداء الكمامة الطبية، لتفادي نقل العدوى الى الاخرين.

- غسل اليدين المتكرر لتفادي عدوى المسطحات.

- عدم الاحتكاك بالآخرين، مثل المصافحة و المعانقة و القبلات...

والحفاظ على مسافة اقلها مترين من الآخرين

- اتباع أداب السعال : استعمال المحارم عند العطس أو السعال وفي حال تقدم توفرها الاستعانة بالكم ورمي المحارم في سلة المهملات و غسل اليدين

- تجنب التجمعات الكبيرة والمساحات المزدحمة المغلقة

- الامتناع عن لمس الفم و الانف والعينين قبل غسل الأيدي



الاتصال والتوجه الى طوارئ مستشفى رفيق الحريري الجامعي:

- قبل التوجه الى الطوارئ، يطلب الاتصال هاتفيا على الخط الساخن العائد لوزارة الصحة العامة (1214) اوبالرقم العائد لجمعية الصليب الأحمر اللبناني (140) وذلك لإجراء تقييم اولي للعوارض.

- تطبيق الإجراءات المناسبة لمكافحة العدوى.

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تعميم رقم 3

ووجه المحافظ أبو جوده تعميما ثالثا حمل الرقم 3/ب/2020 تاريخ 5/5/2020 الى قائمقاميتي قضاء البقاع الغربي وقضاء راشيا، بلديات واتحادات بلديات قضاء زحلة الوحدات الادارية الاقليمية الممثلة في محافظة البقاع جاء فيه:

حفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، يطلب من قائمقاميتي قضاء البقاع الغربي وقضاء راشيا ومن بلديات واتحادات بلديات قضاء زحلة ومن رؤساء الوحدات الادارية الاقليمية في محافظة البقاع اتخاذ التدابير اللازمة واجراء دورات تدريبية للموظفين تتناول المواضيع التالية:



اولا: في انتقال الفيروس:



1 - كيفية انتقال فيروس كورونا المستجد:

- من شخص إلى آخر عبر الاحتكاك بطريقة مباشرة

- عبر الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال من الشخص المصاب.

- من خلال لمس الأسطح الملوثة ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين

2 - فترة الحضانة:

- الفترة الزمنية من دخول الفيروس الى جسم الانسان حتى ظهور العوارض، من يومين لغاية 14 يوما في حال السفر الى أحد البلدان المصنفه موبوءة مثل الصين او ايطاليا او ايران او اليابان كوريا الجنوبية.

3 - العوارض الأساسية:

- ارتفاع الحرارة أكثر من 38 درجة او حمى.

- سعال.

- قصور في التنفس.

- ألم في الحلق.



ثانيا: في التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد



1- السعال والعطس

- عند السعال والعطس، أحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المشي او بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فورا في سلة المهملات واغسل يديك.



- تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال (الحفاظ على مسافة آمنة من متر إلى مترين من الأخرين).



- تجنب لمس العيون، والأنف أو الفم، قبل غسل اليدين جيدا

- تجنب لمس افراد اخرين عبر المصافحة، والعناق أو التقبيل

- عدم مشاركة الأغراض الشخصية والتي تستعمل في الطعام والشراب (قنية ماء، ملعقة.....)

2 - كيفية غسل الأيدي:

إن غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة للتخلص من الاوساخ والجراثيم يتم على الشكل التالي:

- بلل يديك جيدا

- ضع كمية كافية من الصابون لتغطية اليدين معا

- إفرك يديك بدعك الراحتين

-إفرك ظاهر اليد اليمنى براحة اليد اليسرى مع شبك الأصابع ثمر کرر الطريقة ذاتها مع اليد اليسرى.

- إشبك الأصابع مع فرك الراحتين.

-افرك بظهر أصابع اليد اليمنى راحة اليد اليسرى بشكل دائري مر ظهر الكف الأيسر بإبهام اليد اليمنى.

- إفرك راحة اليد اليمني بحركة دائرية الى الخلف والى الأمام بحيث تشتبك أصابع اليد اليمني براحة اليسرى والعكس بالعكس.

-أشطف يديك بالماء

- جفف اليدين بفوطة نظيفة أحادية الاستخدام

- عندما لا يتوافر الماء والصابون، يجب تنظيف اليدين بفركهما بمادة يرتكر صنعها على مادة الكحول لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية.



3 - تنظيف وتطهير الأسطح :

- استخدام سليم لمعات الوقاية الشخصية ( القفازات و الأقنعة) وغسل اليدين قبل وبعد استعمال القفازات.

- استخدام مناشف قابلة لامتصاص السوائل او الافرازات من الأسطح والتخلص منها في كيس محكم الاغلاق يوضع في مستوعب ذات غطاء محكم.

- تنظيف الأسطح جيدا باستخدام مياه نظيفة والمنظفات العادية ومن ثم الشطف.

- يلي الشطف التطهير، من خلال استخدام مبيض منزلي مطهر (كلور يحتوي على 0.5 % هيبوكلوريت الصوديوم)

-السماح للمصهر أن يبقى مبللا على الأسطح لمنح الوقت الكاف للتفاعل مع الكلور (حوالي 10 دقائق).

- التخلص السليم من معدات الوقاية الشخصية ( القفازات والاقنعة) ذات الاستعمال الواحد في مستوعبات النفايات ذات غطاء محكم ولا يعاد استعمالها

- تنظيف وتطهير جميع مستلزمات التنظيف ومعدات الوقاية الشخصية القابلة لاعادة الاستخدام فورا.

- تطهير وتعقيم جميع الاسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل، مثل المصاعد، الأبواب، المكاتب، طاولات الاجتماعات، الكراسي ، ازرار الإنارة، الات تسجيل الدخول والخروج الالكترونية باستخدام مواد التطهيرالمناسبة.

- الحرص على وضع سائل معقم يحتوي على 60 الى 95% كحول او اي مطهر آخر ضمن المعايير التي يتم اعتمادها من قبل المراجع المختصة.



4- متى يجب ارتداء القناع الطبي:

- لتجنب عدوى الآخرين في حال كنت تعاني من أمراض تنفسية كالسعال والعطس وضيق التنفس والحمى.

- اذا كنت تعتني بشخص مصاب بأمر اض تنفسية (كالسعال والعطس وضيق التنفس والحمى)

- العاملين /ات الصحيين/ات.

لا ينصح باستخدام القناع الطبي إلا في الحالات الضرورية والمذكورة أعلاه.

إن المحافظة إذ تعلق أهمية كبيرة على التقيد بالتعليمات المبنية أعلاه تطلب من حضرات القائمقامين والبلديات واتحادات البلديات ورؤساء الوحدات الادارية الاقليمية التنسيق الدائم معها لا سيما في ما خص الدورات التدريبية وتنفيذ مضمون التعميم ومراقبة حسن تنفيذ الإرشادات واعتماد المعلومات الصادرة عن جانب وزارة الصحة ووحدة ادارة مخاطر الكوارث.