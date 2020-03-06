الافراج على مواطنة في دورس بعد خطفها وسرقة سيارتها

أقدم مسلحين مجهولين، داخل سيارة نيسان لون اسود، على خطف المواطنة ج.ا (زوجة ف.ح.) وسرقة سيارتها من نوع رانج روفر لون ابيض صنع 2018 يحمل الرقم 191702/ز، بعد ان اعترضوها على طريق زحلة - الفيضة، واقتادوها مع السيارة إلى شمال البقاع، ثم افرجوا عنها في منطقة دورس وسرقوا السيارة ولاذوا بالفرار وفي داخلها ذهب والماس بقيمة 7000 دولار و500 الف لبناني.
و عثرت دورية من مخابرات الجيش في البقاع على ج.ا وتم نقلها إلى ثكنة ابلح، حيث قام زوجها باستلامها وبوشرت التحقيقات.
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