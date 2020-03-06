الافراج على مواطنة في دورس بعد خطفها وسرقة سيارتها

أقدم مسلحين مجهولين، داخل ​سيارة​ نيسان لون اسود، على خطف المواطنة ج.ا (زوجة ف.ح.) وسرقة سيارتها من نوع رانج روفر لون ابيض صنع 2018 يحمل الرقم 191702/ز، بعد ان اعترضوها على ​طريق زحلة​ - الفيضة، واقتادوها مع السيارة إلى شمال ​البقاع​، ثم افرجوا عنها في منطقة دورس وسرقوا السيارة ولاذوا بالفرار وفي داخلها ذهب والماس بقيمة 7000 ​دولار​ و500 الف لبناني.

و عثرت دورية من ​مخابرات الجيش​ في البقاع على ج.ا وتم نقلها إلى ثكنة ابلح، حيث قام زوجها باستلامها وبوشرت التحقيقات.