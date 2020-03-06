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اعلنت القاضية غادة عون في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه "بعد هذه التشكيلات الانتقامية سأضع استقالتي بتصرف فخامة رئيس الجمهورية وسأعلن ذلك في مؤتمر صحافي أشرح فيه كل شيء".
واوضحت عون انه "اذا كان معيار مجلس القضاء الانتقام من القاضي الذي حارب الفساد فهنيئا لهم بهكذا تشكيلات. بعد كل العذاب والنضال يعتقد الشعب اللبناني يستاهل ينتفض ويقول ستوب كفى استهزاء بعقولنا".
وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن أمس انجاز التشكيلات القضائية، حيث تم تعيين القاضية عون مستشارة في محكمة التمييز بعدما كانت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر القاضية غادة عون: سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية بعد التشكيلات الانتقامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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