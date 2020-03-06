خارجية هولندا: يجب على الأمم المتحدة تطبيق منطقة حظر طيران في إدلب بسوريا

ذكر وزير الخارجية الهولندي ​ستيف بلوك​ أنه يجب تعزيز اتفاق وقف ​إطلاق النار​ الذي أبرمته ​موسكو​ و​أنقرة​ في منطقة إدلب السورية من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.

ورأى لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول ​الاتحاد الأوروبي​ انه "سيكون من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران". وأضاف "أعتقد أن الدول الأوروبية ترغب بشدة في المضي قدماً... لإقناع كل أعضاء ​مجلس الأمن​ التابع للأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران تلك. هذا لن يعوق القتال ضد ​القاعدة​، لكنه سيوقف قصف ​المستشفيات​".