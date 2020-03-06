زاخاروفا: لا بد من القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا

رأت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ خلال ​مؤتمر صحفي​ انه " لا بد من ​القضاء​ على التنظيمات ​الإرهاب​ية في سورية وموقفنا ثابت حيال ذلك".

واعتبرت ان "اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب يجدد التأكيد على مواصلة محاربة الإرهاب بكل أشكاله"، مؤكدة انه "ل​سوريا​ كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية على أراضيها".