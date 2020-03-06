زاخاروفا: لا بد من القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي انه " لا بد من القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية وموقفنا ثابت حيال ذلك".
واعتبرت ان "اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب يجدد التأكيد على مواصلة محاربة الإرهاب بكل أشكاله"، مؤكدة انه "لسوريا كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية على أراضيها".
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