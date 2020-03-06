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زاخاروفا: لا بد من القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا

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رأت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​ خلال ​مؤتمر صحفي​ انه " لا بد من ​القضاء​ على التنظيمات ​الإرهاب​ية في سورية وموقفنا ثابت حيال ذلك".

واعتبرت ان "اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب يجدد التأكيد على مواصلة محاربة الإرهاب بكل أشكاله"، مؤكدة انه "ل​سوريا​ كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية على أراضيها".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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