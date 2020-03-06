إيران تفرض حجراً صحياً بالسر على الأماكن العامة

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قال ناشطون ومغردون على تويتر إن السلطات الإيرانية فرضت حجراً صحياً في السر على عدد من الأماكن العامة.

ونشرت مقاطع فيديو أظهرت أسواقا فارغة، دون إعلان رسمي عن فرض أي حجر صحي على الأماكن العامة، في وقت تتزايد في الاتهامات لإيران بالتكتم عن العدد الحقيقي لحجم الإصابات بالفيروس في البلاد.

من جانبه، أعرب المسؤول الأميركي المكلف بشؤون إيران براين هوك، الخميس، عن استغرابه لرفض طهران المساعدة الأميركية، مشيرا إلى أن إيران "كذبت على شعبها" بشأن مدى تفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، كشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس "كورونا" المستجد"، بات متفشيا بشكل كبير" في إيران، محذرة من قلة التجهيزات الوقائية لعمال الرعاية الصحية في البلد.

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وتحتل إيران المرتبة الرابعة، بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، في ترتيب الدول الأكثر إصابة بالفيروس، والمرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات.

وإلى حدود الخميس، بلغ عدد الإصابات في إيران 3513 حالة، توفي منهم 107 أشخاص، وشفي منهم 739 شخصا، وفقا للإحصاءات الرسمية التي يشكك الكثيرون بمدى صدقها.

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