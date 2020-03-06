واشنطن وبكين ترصدان المليارات لمواجهة كورونا

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وافق الكونغرس الأميركي الخميس على خطة طارئة لصرف 8.3 مليارات دولار بهدف تمويل حملة مكافحة فيروس كورونا المستجد في وقت تتزايد الإصابات به في الولايات المتحدة.

وصوّت مجلس الشيوخ بشبه إجماع (96 صوتا مؤيدا وصوت واحد رافض) لمصلحة هذا التمويل الاستثنائي الذي جرى التوافق بشأنه مسبقاً بين الجمهوريين والديمقراطيين. وجرى التصويت عليه الاربعاء في مجلس النواب.

وتهدف الخطة إلى تحسين استعداد السلطات العامة لمواجهة الوباء وتصديها له، وفق السناتور الديمقراطي باتريك ليهي. وسيخصص جزء من هذا المبلغ لتمويل الأبحاث وتطوير اللقاحات.

وأصيب في الولايات المتحدة أكثر من 180 شخصا بـ«كوفيد-19»، فيما توفي 11 آخرون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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من جانبه، قال نائب وزير المالية الصيني، شو هونغ تساي، إن بلاده خصصت 110.48 مليارات يوان (15.93 مليار دولار) لتمويل الجهود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، اعتبارا من الرابع من مارس الجاري.

وأضاف أن الصين ستضمن سلاسة عمل الحكومات المحلية في ظل تفشي الفيروس، وأن وزارة المالية ستؤمن الاحتياجات المالية لإقليم هوبي، وهو بؤرة تفشي المرض.

وشهدت الصين ارتفاعا في عدد حالات الإصابة الجديدة اليوم، خاصة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، التي يعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة بسوق فيها أواخر العام الماضي.

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