للمرة الـ3.. نتنياهو وجانتس يفشلان في الفوز بعدد كاف من مقاعد الكنيست

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

انهت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل عملية فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، وبضمنها تلك التي أدلى بها الخاضعون للحجر الصحي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تجرى فيها انتخابات في إسرائيل خلال عام. وفي دورتي الانتخابات السابقتين، لم يتمكن أيٌ من زعيمي الحزبين الرئيسيين، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وزعيم حزب أزرق-أبيض الوسطي "كاحول لافان" بيني جانتس، من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الذي يبلغ عدد مقاعده 120.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أنه بعد فرز كافة الأصوات لا يزال حزب الليكود أكبر حزب مع 36 مقعدا يليه كاحول لافان مع 33، ثم القائمة المشتركة مع 15 مقعدا.

وباقي الاحزاب: شاس - 9 اسرائيل بيتنا - 7 يهدوت هتوراة - 7 العمل غيشر ميريتس -7 يمينا - 6، وبالتالي يبلغ عدد المقاعد الإجمالي لتحالف أحزاب اليمين 58، ما يعني أنه لا يملك الأغلبية لتشكيل حكومة بمفرده.

أما معسكر الوسط اليسار فحصل على 54 مقعدا فيجب عليه حصول تاييد إسرائيل بيتنا والقائمة المشتركة ليشكل حكومة تحظى بأغلبية 62 مقعدا، ما يعني أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان لا يزال يشكل رمانة الميزان.

بدوره أوضح جانتس أنه في "دولة ديمقراطية" يجب احترام نتائج الانتخابات وقرار الناخب، واعترف رئيس حزب "أزرق أبيض"، أمس الأول الثلاثاء بـ"خيبة الأمل" بعدما أظهرت الاستطلاعات حلول حزبه في المركز الثاني.

"جانتس":حزب كحول لفان سيبقى قويا

وأضاف جانتس، "لن أخاف بتاتا، حزب كحول لفان (أزرق أبيض) سيبقى قويا في الصراع على هوية دولة إسرائيل، وسأستمر في القيادة وفي الشوارع، ولن نترك شخصا ليفكك المجتمع الإسرائيلي أو ليفرّق بيننا"، مشيرا إلى "أننا سنعمل من أجل السلام مع الأخوة والسلام مع جيراننا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكان نتنياهو، أعلن في وقت سابق، فوزه في الانتخابات العامة، وذلك بعدما أظهرت استطلاعات للناخبين لدى مغادرة مراكز الاقتراع تقدمه على منافسه بيني غانتس.

وأشارت 3 استطلاعات، إلى أنه من المتوقع فوز حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو بـ36 أو 37 مقعدا، مقابل حصول تحالف حزب أزرق -أبيض الوسطي الذي ينتمي إليه جانتس على ما بين 32 و43 صوتا.

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لكن حزب الليكود وحلفائه اليمينيين ربما يظلوا بحاجة إلى مقعد آخر كي يتمكنوا من تشكيل حكومة ائتلافية، ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل حكومة.

ليبرمان يعلن دعمه لسن قانون يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

من جانبه، أعلن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيجدور ليبرمان، اليوم، في بيان صدر عن حزبه عقب جلسة لكتلة الحزب البرلمانية.، دعمه سن تشريع قانوني يقضي بمنع تكليف عضو كنيست متهم بقضايا فساد من تشكيل حكومة، كما أعلن الحزب عن دعمه سن تشريع يحد من إشغال منصب رئيس الحكومة لأكثر من ولايتين.

من جانبها، أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن هذا الموقف لليبرمان يشير إلى دعم حزبه لسن قوانين تمنع رئيس حزب الليكود الإسرائيلي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقبلة بسبب قضايا فساد مثارة بحقه، وكونه صاحب أطول فترة لرئاسة مجلس الوزراء في تاريخ دولة الاحتلال.

وفي سياق متصل، قال عضو الكنيست عوفر شيلاح من تحالف "أزرق أبيض" إنه يدرس المبادرة لدفع مشروع قانون منع من يواجه لائحة اتهام من ترؤس الحكومة، وقال: إن القائمة العربية المشتركة، والعمل - ميرتس، عبروا عن تأييدهم، لسن القانون.

وبعد إعلان "يسرائيل بيتنو" عن تأييدها لمشروع القانون، فإن مشروع القانون أصبح يمتلك أغلبية في الكنيست في حال تقديمه للتصويت.

ويعد نتنياهو"70 عاما" الزعيم الذي حكم إسرائيل أطول فترة في تاريخ البلد، فقد تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1996 و1999، ومنذ 2009 حتى اليوم. ويسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق، بالفوز بفترة حكم خامسة.

وجاءت الانتخابات قبل أسبوعين من مثول نتنياهو أمام المحكمة في اتهامات بالفساد، دأب على نفيها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكان شيلاح تطرق في وقت سابق اليوم، للموضوع، وأوضح: "تصريحات نتنياهو أمس، أنه نجح بالانتخابات لأنه لا يمكن حساب أصوات القائمة المشتركة، هي بالأحرى إعلان الحرب ضد دولة إسرائيل اليهودية والديموقراطية. توجد أغلبية في الكنيست الجديدة مع دولة إسرائيل وضد نتنياهو. سنعمل على استخدامها بدون تردد من أجل مصلحة بلدنا". وذلك حسبما أفاد موقع "I24" الإسرائيلي.