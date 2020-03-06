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وفيات فيروس كورونا تقفز في إيطاليا إلى 148 حالة

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قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الخميس إن عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع 41 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 148.

 

وارتفع أيضا عدد المصابين من 3089 إلى 3858 حالة.

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