وفيات فيروس كورونا تقفز في إيطاليا إلى 148 حالة

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية اليوم الخميس إن عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع 41 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 148.

وارتفع أيضا عدد المصابين من 3089 إلى 3858 حالة.