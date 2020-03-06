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كوريا الجنوبية تستدعى سفير اليابان احتجاجًا على إجراءات الحجر الصحي ضد رعاياها

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 استدعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا، اليوم الجمعة، السفير الياباني لدى سول توميتا كوزي لتقديم احتجاج بلادها على تشديد اليابان إجراءاتها الصحية على المسافرين الكوريين إلى اليابان.
 وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن النائب الأول للوزيرة جو شيه-يونج كان سيقوم باستدعائه غير أن كانج قامت بنفسها في تحرك نادر.
 واستدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس، المستشار الياباني

سوما باسم مدير شؤون آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة كيم جونج-هان للاستماع إلى الجانب الياباني.
 وكانت الحكومة اليابانية قررت أمس فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الكوريين ومنع دخولهم بدون التأشيرة في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
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