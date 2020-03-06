الكويت تعلن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، عن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا في البلاد.

قال الصباح، أمس الخميس، إن التحاليل أثبتت خلو المريض، وهو كويتي يبلغ من العمر

34 عامًا، من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم استكمال الفحوص العادية اللازمة له قبل خروجه يوم الجمعة من المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في أنحاء البلاد إلى 58.

وقالت وكيلة الصحة العامة، بثينة المضف، في مؤتمر صحفي إن "الحالتين الجديدتين قادمتين من إيران وكانتا محتجزتين في الحجر الصحي.