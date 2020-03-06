الكونجرس الأمريكي يوافق على صرف أكثر من 8 مليارات دولار لمكافحة "كورونا"

وافق الكونجرس الأمريكي على خطط طارئة لصرف أكثر من 8 مليارات دولار بهدف تمويل حملة مكافحة فيروس (كورونا المستجد)، الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي في الصين.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة

أن هذه الخطط تهدف إلى تحسين استعدادات السلطات العامة الأمريكية لمواجهة هذا الوباء على أن يتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لتمويل الابحاث وتطوير اللقاحات في البلاد.

يأتي هذا عقب ساعات من إعلان ولاية كاليفورنيا الأمريكية حالة الطوارئ، عقب الإعلان عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات الناتج عن الفيروس في الولايات المتحدة 11 شخصًا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت 180 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 16 ولاية أمريكية.