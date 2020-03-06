القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تسجل سابع إصابة بكورونا

سجلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، سابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن جاءت نتائج الفحوصات لموظفة تابعة لها إيجابية.
وذكرت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الأخصائيين الصحيين الكوريين والأمريكيين يقومون بتتبع الأشخاص الذين كانت المريضة على اتصال بهم لتحديد ما إذا كان أي شخص آخر قد تعرض للعدوى.
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