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القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية تسجل سابع إصابة بكورونا

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 سجلت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، سابع حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن جاءت نتائج الفحوصات لموظفة تابعة لها إيجابية.
 وذكرت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية 

في بيان صحفي أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية  أن الموظفة، هي مواطنة كورية، وتم عزلها في مكان إقامتها خارج القاعدة في مدينة "تشونان" الكورية الجنوبية وفقا لتوجيهات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الأخصائيين الصحيين الكوريين والأمريكيين يقومون بتتبع الأشخاص الذين كانت المريضة على اتصال بهم لتحديد ما إذا كان أي شخص آخر قد تعرض للعدوى.
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