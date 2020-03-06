البرازيل تغلق سفارتها فى فنزويلا وتستدعى طاقمها الدبلوماسي

استدعت الحكومة البرازيلية كل طاقمها الدبلوماسي من فنزويلا، فيما طالبت كراكاس بسحب ممثليها في الأراضي البرازيلية.
وقال مصدر حكومي برازيلي، لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة: "جرى استدعاء كل الطاقم الدبلوماسي، لن يبقى أحد في فنزويلا"، مشيرًا إلى أنهذا الاجراء لا يعني بالضرورة إغلاق السفارة، موضحًا أن "الحكومة البرازيلية تقيّم كيفية تقديم المساعدة القنصلية لنحو 10 آلاف برازيلي يعيشون بفنزويلا".
واستنادًا الى الصحافة المحلية، ستستغرق عملية الانسحاب حوالى
يشار إلى أن العلاقة بين البلدين تشهد توترًا منذ وصول الرئيس جاير بولسونارو إلى السلطة في البرازيل في بداية 2019.
يذكر أنه في منتصف فبراير، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره البرازيلي بأنه يريد نزاعًا مسلحًا بين البلدين، قائلاً "إنّ بولسونارو يُدرّب القوات المسلحة البرازيلية على نزاع مسلح مع فنزويلا".
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