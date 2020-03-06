كوريا الجنوبية تحث اليابان على رفع قيود التصدير بشكل فوري

حثت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، اليابان على رفع قيود التصدير المفروضة عليها بشكل فوري، مشددةً على أنها ستتخذ التدابير الضرورية لتعزيز نظام ضوابط التصدير بشكل يتماشى مع طلبات طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزير الصناعة سونج يون مي، قوله في بيان إن "كوريا الجنوبية تبذل الكثير من الجهود لتعزيز قدرتها على ضبط التصدير وتعاملت مع المشاكل التي تناولتها اليابان من أجل تهدئة النزاع التجاري بين البلدين".

وأضاف أنه "على الرغم من أن كوريا الجنوبية لديها بالفعل نظام فعال، إلا أنها تخطط لمراجعة قانون التجارة لتعزيز ضوابط التصدير"، مشيرا إلى أن سول رفعت عدد العاملين في وكالة الأمن الكوري للتجارة والصناعة بنسبة 25% لتحقيق إدارة أفضل لنظام ضوابط التصدير.

وتابع قائلاً: "نحث اليابان على التراجع عن قراراتها وتطبيع تدابيرها للمستوى الذي كان عليه قبل يوليو من العام الماضي".

وكانت اليابان قد فرضت حزمة من قيود التصدير على صادراتها لكوريا من ثلاث مواد صناعية أساسية لصناعة الرقائق والألواح في يوليو من العام الماضي.

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وادعت طوكيو أن سول لديها نظام تصدير متراخ للمواد الحساسة التي من الممكن استخدامها عسكريًا، وأن هذا هو السبب وراء تشديدها لقيود التصدير. كما أنها حذفت سول من قائمة الشركات التجاريين المميزين.

وقد رفعت اليابان في ديسمبر الماضي قيود التصدير عن مادة مقاوم الضوء في مبادرة حسنة النية من جانبها، قبيل اجتماع قمة جمع بين البلدين، وانتهى

بدون إحراز تقدم.

ويرى كثيرون أن فرض اليابان قيود التصدير على كوريا الجنوبية مدفوع بدوافع سياسية ويأتي كرد فعل على قرار محكمة كورية على الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري من الكوريين إبان الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.

يُشار إلى أن القيود اليابانية لم تؤثر بعد بشكل ملحوظ على الصناعة المحلية ولكن النزاع التجاري بين البلدين يسبب حالة من عدم اليقين يواجهها الاقتصاد الكوري المعتمد بشكل كبير على التصدير.

وفي ظل العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين المتجاورين، قررت اليابان أمس تشديد تدابير الدخول على القادمين من كوريا الجنوبية بما يشمل تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين وتعليق برنامج الإعفاء من التأشيرة، لمكافحة تفشي كورونا كوفيد-19.

وأفادت اليابان كذلك بأن تأشيرات الدخول الصادرة بالفعل للزوار الكوريين والصينيين سيتم إلغاؤها وأن جميع الرحلات القادمة من هاتين الدولتين سيُسمح لها بالهبوط فقط في مطار ناريتا بوابة الدخول الرئيسية لطوكيو أو كانساي في أوساكا.​