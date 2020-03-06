كوريا الجنوبية: ارتفاع الوفيات بكورونا" 43 حالة

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الجمعةـ عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 إلى 6284 شخصًا بزيادة 518 حالة إضافية حتى منتصف الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مركز تدابير الحجر الصحي، قوله إنه من بين الـ518 حالة جديدة، سجلت مدينة دايجو 367 حالة فيما سجل اقليم كيونج سانج الشمالي المجاور لها (كيونجبوك) 123 حالة.

وبغير هاتين المنطقتين، اكتشفت السلطات حالتين جديدتين في العاصمة سول و 3 حالات في بوسان

وحالتين في دايجون و10 حالات في إقليم كيونجكي وحالتين في إقليم كانجوون و3 حالات في تشونج تشيونج الشمالي و4 حالات في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي و3 حالات في إقليم كيونج سانج الجنوبي.وارتفع عدد حالات الوفيات الاجمالي إلى 43 حالة حتى منتصف الليلة الماضية بزيادة 7 وفيات أخرى بسبب الفيروس.ووصل عدد المرضى الذين رفعت السلطات عنهم الحجر الصحي إلى 108 أشخاص بزيادة 20 حالة بعد أن تماثلوا للشفاء التام.في السياق نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة) ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم، بعد تسجيل 2241 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية و83 حالة وفاة، من بينهم 31 حالة وفاة بالبر الصيني.وأشارت المنظمة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالعالم بلغ 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفًا و565 حالة في الصين.وأضافت أن عدد الوفيات بالصين بلغت 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة.وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيًا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة واتخاذ إجراءات احترازية طارئة.