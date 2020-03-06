أكدت صحيفة "ذا إنديا إكسبريس" الهندية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " ارتفع إلى 31 حالة بعد أن جاءت نتائج فحص حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس إيجابية.
وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 31 حالة بعد أن جاءت تحليل رجل لديه سجل سفر إلى تايلاند وماليزيا إيجابية،
كانت الهند قد فرضت خضوع الوافدين الدوليين كافة إليها لمسح طبي بغض النظر عن جنسيتهم، حيث إن إجراءات المسح مطبقة في 30 مطارًا هنديًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" إلى 31 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.