الهند: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بـ"كورونا" إلى 31 حالة

أكدت صحيفة "ذا إنديا إكسبريس" الهندية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا " ارتفع إلى 31 حالة بعد أن جاءت نتائج فحص حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس إيجابية.

وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 31 حالة بعد أن جاءت تحليل رجل لديه سجل سفر إلى تايلاند وماليزيا إيجابية،

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مشيرة إلى أن حالته مستقرة في ظل الحجر الصحي المفروض عليه في المستشفى.



كانت الهند قد فرضت خضوع الوافدين الدوليين كافة إليها لمسح طبي بغض النظر عن جنسيتهم، حيث إن إجراءات المسح مطبقة في 30 مطارًا هنديًا.