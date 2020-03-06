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وفاة 84 شخصًا بفيروس كورونا حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت المنظمة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"إن

31 حالة وفاة تم تسجيلها في الصين وحدها، وسجلت 2241 إصابة جديدة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين فى بالعالم إلى 95 ألفا و333 حالة، من بينهم 80 ألفا و565 حالة في الصين​​​".
وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغ 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة حتى الآن.
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