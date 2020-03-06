وفاة 84 شخصًا بفيروس كورونا حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، تسجيل 84 حالة وفاة بفيروس كورونا في مختلف مناطق العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت المنظمة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"إن
وأضافت المنظمة أن عدد الوفيات بالصين بلغ 3015 حالة، وخارجها تم تسجيل 267 حالة وفاة حتى الآن.
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