تعزيز مخصصات المخاطر العامة بـ480 مليون.. البنك الشعبي يجني 4.7 مليارا من الموارد

حققت مجموعة البنك الشعبي المركزي في المغرب 4.7 مليار درهم من الموارد المالية، وهو ما جعل البنك حائزا خلال العام الماضي على حصة سوقية من الودائع قدرها 26.1 في المائة.

وأشارت المجموعة المصرفية إلى استحواذها على أزيد من 80 في المائة من مساحة السوق المضافة لمغاربة المهجر، ما ساعد أيضا على تحسين حصة البنك في هذا المجال ليتطور في هذا السياق بـ32 نقطة أساس، لتكون للمجموعة سيطرة على 52.7 في المائة.

ولم يقتصر النجاح على “مغاربة العالم” فقط، إذ كان النجاح حليفا للـ”بي سي بي” بتحسين موقعه بـ30 نقطة أساس في قطاع الأشخاص محليا. وبفضل هذه التطورات، تعزز هيكل موارد المجموعة بحصة غير المدفوعات ليبلغ 68.3 في المائة.

وارتفعت القروض غير المسددة بنسبة 3.2 في المائة، أي ما يعادل حصة السوق بما يقارب 24 في المائة، وكان لقطاع الأعمال مساهمة محورية في هذا الباب، وذلك بمعدل بلغ 64 في المائة في الائتمان الإضافي التي وزعها البنك داخل البلاد.

وارتفع هامش الفائدة المرتبطة بعملاء المجموعة المصرفية في المغرب لقاء تطور المعدلات المذكورة بنسبة 1.6 في المائة، ليصل إلى 7.6 مليار درهم، رغم ما يعتبره بنك الشعبي سياق تميز بتراجع العائد على القروض.

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وأظهر هامش العمولة نموا بنسبة 6.7 في المائة خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 1.6 مليار درهم، وهو ما عزاه المصرف إلى التحسن المستمر في معدل معدات الزبائن. وجرى تخفيض كلفة المخاطر لدى الـ”بي سي بي” بمعدل 19 في المائة، ليتراجع إلى 2.6 مليار درهم، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود التي بُذلت في سبيل تحسين جودة محفظة البنك.

كما عزز البنك مخصصات المخاطر العامة بحوالي 480 مليون درهم خلال العام المالي في 2019، ليصل المستحق إلى 4.7 مليار درهم، كما جرى تزويد صندوق الدعم بأزيد من 150 مليون درهم ليصل مجموع القيمة المالية فيه إلى 3.4 مليار درهم.

وعلى ضوء كل الأرقام السابق ذكرها، يعتزم مجلس إدارة مجموعة البنك الشعبي المركزي اقتراح دفع توزيعات أرباح قدرها 8 دراهم للسهم الواحد على الجمعية العامة، ليرتفع سعر السهم بما قدره 6.7 في المائة مقارنة مع أرباح الأسهم الموزعة للعام قبل الماضي.

وتميز العام الماضي بإتمام الـ”بي سي بي” عملية استحواذه على ثلاث بنوك جديدة كلها في إفريقيا، ليواصل البنك عملياته التوسعية القارية، ويعني الأمر البنك الدولي الكاميروني للادخار والقروض، والبنك الملغاشي للمحيط الهندي، والبنك التجاري الدولي في جمهورية الكونغو.